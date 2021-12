B+S Banksysteme-Aktie: Es geht aufwärts!

Es war bislang ein überaus erfolgreiches Jahr für die B+S Banksysteme-Aktie. Um 35,25 Prozent ist der Wert des Titels seit Januar an der CDAX-Börse angeschwollen. In der vergangenen Woche hat der Kurs des Unternehmens jedoch einen Rücksetzer erlebt: Das Papier verbuchte in den letzten fünf Handelstagen ein Minus von 2,37 Prozent. Um 1,52 Prozent ist der Titel im Tagesverlauf bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung