'B&R'-Konferenz in Chengdu versammelt internationale Ressourcen für besseres Matchmaking

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die Jahrestagung für Dialog undKooperation 2019 der Belt and Road Chambers of Commerce andAssociations (die "Konferenz") hat am 14. November in der StadtChengdu in Südwestchina begonnen. Auf dem Programm stehen dieSeidenstraßeninitiative und gemeinsame Entwicklungsperspektiven.Veranstalter ist Chinas führende Finanznachrichtenagentur NationalBusiness Daily (NBD) mit Unterstützung von EU-China Joint InnovationCenter (EUCJIC), Taihe Institute und Paitron Services. Angereist sindhochrangige Gäste und Vertreter von Wirtschaftsverbänden undUnternehmen aus 20 Ländern (u. a. Deutschland, Frankreich undItalien) für intensive Gespräche über die globale Zusammenarbeit.Durch Integration der Wirtschaftsressourcen der Länder entlang derneuen Seidenstraße (B&R) will Chengdu als zentrales B&R-Drehkreuz mitdem Event eine Kommunikationsplattform für Unternehmen infreundlicher Atmosphäre bereitstellen."Wir sind großer Hoffnung, dass Ideen zur internationalenKooperation sowie qualitätsorientierte Projekte nach Chengdu gebrachtwerden", sagte ein Regierungsvertreter von Chengdu bei seinerBegrüßungsrede.Patrick Nijs, ehemaliger belgischer Botschafter in China,Ehrenbotschafter auf Lebenszeit und internationaler Vermittler vonBelgien und Mitgründer des EUCJIC, drückte in seiner Ansprache dieBereitschaft zur Zusammenarbeit auf globaler Ebene aus. "Wir freuenuns wirklich auf die Kooperation mit Chengdu."Um den Informationsaustausch anzuregen, wurde während derKonferenz die "B&R International Organization Alliance - ChengduInitiative" ins Leben gerufen. Die Schirmherrschaft habenverschiedene Industrieverbände, darunter das EUCJIC. Ziel ist dieFörderung der engen Kooperation zwischen Handelskammern, Firmen,Verbänden und gemeinnützigen Organisationen aus unterschiedlichenLändern und Regionen innerhalb des Rahmenwerks derSeidenstraßeninitiative.Derweil wurde eine "Liste internationalerKooperationsmöglichkeiten" entlang der neuen Seidenstraßeveröffentlicht, die anfänglich 15 Projekt beinhaltet.Zu diesen Projekten gehören Easy Investing in Chengdu (EIC) undTianfu Smart Media City. Mit EIC wird das Ziel verfolgt, innovativeElemente und Ressourcen wie Kapital, Projekte, Technologien,Fachkräfte und Daten zu bündeln, damit Investoren bestmöglich betreutund mit den passenden Kapitalprojekten zusammengebracht werden.Bei dem Event wurde außerdem die Liste der "Top 100 Companies forB&R-based Local Contributions" präsentiert. In der gemeinsam von NBDund Emlyon Business School verfassten Rangliste werden die Beiträgechinesischer Unternehmen auf der Plattform nach objektiven Kriterienbewertet. Betrachtet werden unter anderem die nachhaltige undverantwortungsbewusste Investition in Kombination mit derGrößenordnung und Rendite transnationaler Investitionen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1030039/National_Business_Daily_Belt_Road_Cambers_Commerce.jpgPressekontakt:Yanxiu Li+86-18081161401liyanxiu@nbd.com.cnOriginal-Content von: National Business Daily (NBD), übermittelt durch news aktuell