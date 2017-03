B.R.A.I.N: Treffer mit einem starken Kursgewinn und weiteren Chancen!

Am Donnerstagabend hatten wir eine Trading-Chance mit BRAIN gemeldet und den folgenden Artikel am Freitag um 04.51 Uhr veröffentlicht: „Jetzt sieht es nach einem Neustart aus! Trading-Chance voraus! Am 17. März hatten wir schon getitelt, dass man wahrscheinlich bald mit einem Neustart bei B.R.A.I.N. rechnen kann. Die Vermutung, dass wir bei der Aktie am 14. März das vorläufige Tief gesehen hatten, hat sich im Moment erst einmal bestätigt. Die Kursgewinne zwischen dem 16. März und 20. März wurden von einer kleinen Konsolidierung am 21./22.03. wieder relativiert und am Donnerstag begann der nächste Anlauf.

Im Januar konnten wir schon schöne Volltreffer mit der Aktie melden und es fehlt nicht mehr viel daran, dass ein neuer Anstieg prognostiziert werden kann. Wir sehen gute Chancen auf Kursgewinne, wenn sich die Aktie jetzt über 16,00 Euro hält. Wie Sie an der Kursentwicklung am Freitag sehen können, war das wieder einmal ein starker Treffer und die Chance ist noch nicht vorüber. Die Umsätze sind zwar noch lange nicht in der Höhe, wie wir Sie bis zum Hoch im Januar gesehen haben, sind aber immerhin gestiegen.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.