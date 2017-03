B.R.A.I.N: Bodenbildung bei 16,00 Euro verpasst – geht’s jetzt wieder rauf?

Zuletzt hatten wir am 08. März im Bereich um 16,00 Euro die Chance einer Bodenbildung gesehen, die aber nicht hielt. Falls sich eine Bodenbildung gezeigt hätte, wäre die Trading-Chance gekommen gewesen, was aber nicht der Fall war. Jetzt ist die Chance auf eine Gegenbewegung erneut gekommen und wenn sich der Bereich um 15,00 Euro jetzt als Unterstützung ausbilden sollte, gäbe es wieder eine Trading-Chance. Die Chartindikatoren sind natürlich nach dem Kursgewinn nach oben geschnellt, aber für einen schnellen Einstieg ist das Risiko noch relativ hoch. Wenn Sie gut aufpassen, können Sie vielleicht einen günstigen Einstiegspunkt finden.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.