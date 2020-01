B&M European Value Retail: Die positive Stimmung prägt derzeit das Bild bei der Aktie!

Ein recht selten zu beobachtendes Bild prägt derzeit die Stimmung der Marktteilnehmer in Social Media hinsichtlich des Titels B&M European Value Retail (BME.L, Aktueller Wert: 376,83 GBP, 09:34 Uhr MEZ). Seit Dienstag, 07.01.2020 (16 Tage) und damit so lange wie schon seit Monaten nicht mehr hält sich der Sentimentwert für den Titel aus dem Einzelhandel-Bereich konstant im positiven Bereich; kein einziges ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung