B&M European Value Retail: Das ist beeindruckend!

B&m European Value Retail weist am 16.10.2021, 02:00 Uhr einen Kurs von 595.4 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Allgemeine Warenhäuser" geführt.

Wie B&m European Value Retail derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei B&m European Value Retail aktuell 2,91. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,94 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel". B&m European Value Retail bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt B&m European Value Retail mit einer Rendite von 36,37 Prozent mehr als 32 Prozent darüber. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,88 Prozent. Auch hier liegt B&m European Value Retail mit 37,25 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der B&m European Value Retail von 595,4 GBP ist mit +6,79 Prozent Entfernung vom GD200 (557,54 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 574,13 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,7 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der B&m European Value Retail-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.