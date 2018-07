B&M European Value Retail: Risiko oder Gewinnchance?

An der Börse London schloss die B&M European Value Retail-Aktie am 30.07.2018 mit dem Kurs von 413,5 GBP. Die B&M European Value Retail-Aktie wird dem Segment "Allgemeine Warenhäuser" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir B&M European Value Retail auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. B&M European Value Retail liegt mit einem Wert von 22,37 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 78 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Retail - Consumer Staples" von 102,57. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über B&M European Value Retail wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält B&M European Value Retail auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: B&M European Value Retail erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 17,79 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Retail - Consumer Staples"-Branche sind im Durchschnitt um 1,86 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +15,93 Prozent im Branchenvergleich für B&M European Value Retail bedeutet. Der "Consumer Staples"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,2 Prozent im letzten Jahr. B&M European Value Retail lag 14,59 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.