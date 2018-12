B&M European Value Retail: Man muss es einfach mal gesagt haben

B&M European Value Retail weist am 14.12.2018, 16:26 Uhr einen Kurs von 300,04 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Allgemeine Warenhäuser" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,94. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von B&M European Value Retail zahlt die Börse 14,94 Euro. Dies sind 80 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Retail - Consumer Staples" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 73,14. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für B&M European Value Retail. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 100 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass B&M European Value Retail momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist B&M European Value Retail auf dieser Basis überkauft (Wert: 86,89). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. B&M European Value Retail wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 16 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die B&M European Value Retail-Aktie sind 13 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 463,13 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (307,5 GBP) ausgehend um 50,61 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält B&M European Value Retail von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.