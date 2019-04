B&G Foods: Das ist ein Hammer

An der Heimatbörse New York notiert B&G Foods per 08.04.2019, 12:01 Uhr bei 23,91 USD. B&G Foods zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Unser Analystenteam hat B&G Foods auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der B&G Foods-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 28,64 USD. Der letzte Schlusskurs (23,9 USD) weicht somit -16,55 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 25,05 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,59 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für B&G Foods ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die B&G Foods-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von B&G Foods im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um B&G Foods. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die B&G Foods-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu B&G Foods vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 27,25 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 14,02 Prozent erzielen, da sie derzeit 23,9 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".