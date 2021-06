B & D Strategic: Wohin geht die Reise?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie B & D Strategic, die im Segment "Investitionsgüter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.06.2021, 17:19 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 0.91 HKD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir B & D Strategic einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob B & D Strategic jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber B & D Strategic. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält B & D Strategic daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält B & D Strategic von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: B & D Strategic hat mit einer Dividendenrendite von 12,57 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.19%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt +10,38. Aufgrund dieser Konstellation erhält die B & D Strategic-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die B & D Strategic-Aktie hat einen Wert von 33,33. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (84,72). Entgegen dem RSI7 ist B & D Strategic hier überkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Sell" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für B & D Strategic.

