B & D Strategic: Ist das wirklich normal?

B & D Strategic weist am 22.12.2019, 17:19 Uhr einen Kurs von 0.75 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Investitionsgüter" geführt.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für B & D Strategic entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die B & D Strategic-Aktie ein Durchschnitt von 0,69 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,75 HKD (+8,7 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (0,73 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,74 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der B & D Strategic-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. B & D Strategic erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber B & D Strategic. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält B & D Strategic daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält B & D Strategic von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: B & D Strategic ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt () aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,45 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,96 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.