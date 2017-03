B. Braun setzt Umsatz- und Ergebniswachstum fort (FOTO)

Melsungen/Morschen (ots) -Die B. Braun Melsungen AG hat das Geschäftsjahr 2016 erfolgreichabgeschlossen. Mit einem Gesamtumsatz von 6.471 Millionen Euro(Vorjahr: 6.130 Millionen Euro) stieg der Umsatz gegenüber demVorjahr um 5,6 Prozent. Währungsbereinigt lag dieser Wert bei 7,9Prozent. Der Konzernjahresüberschuss erhöhte sich deutlich um knapp24 Prozent auf 396 Millionen Euro (Vorjahr: 320 Millionen Euro). "Wirkönnen ein positives und stabiles Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016verzeichnen. Beim Umsatzzuwachs liegen wir im Rahmen unsererErwartungen, mit dem starken Ergebniswachstum haben wir unsereselbstgesteckten Ziele übertroffen", sagte der VorstandsvorsitzendeProf. Heinz-Walter Große während der Bilanzpressekonferenz amFreitag, dem 31. März, bei der er gemeinsam mit Finanzvorstand Dr.Annette Beller die Kennzahlen des Geschäftsjahres 2016 präsentierte.Steigerungen in allen SpartenAlle Sparten trugen zur guten Umsatzentwicklung des Konzerns beiund konnten sowohl ihre Umsätze steigern als auch ihre Profitabilitätverbessern.Die größte Sparte Hospital Care steigerte den Umsatz um 4,7Prozent auf 2.991 Millionen Euro (Vorjahr: 2.856 Millionen Euro).Eine starke Nachfrage gab es vor allem bei automatischenInfusionspumpen, Infusionsgeräten sowie Produkten für dieRegionalanästhesie. Regional betrachtet war im Berichtsjahr vor allemdie Entwicklung des US-Geschäfts sehr erfreulich. Insbesondere dieseit letztem Jahr in den USA vertriebenen ErnährungslösungenNutrilipid im Infusionsbeutel und weitere Produkte für dieInfusionstherapie unterstützten dort das Umsatz- undErgebniswachstum.Die Sparte Aesculap erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von1.725 Millionen Euro (Vorjahr: 1.663 Millionen Euro) und liegt somit3,7 Prozent über dem Vorjahr. Zu den wesentlichen Wachstumsmärktengehörten China, Deutschland und die USA. Umsatzsteigerungen wurdeninsbesondere im Geschäftsbereich Angioplastie sowie durchKnieprothesen, Produkte der Endoskopie, Instrumentencontainer undtechnische Services erzielt.Die Sparte Out Patient Market (OPM) erwirtschaftete einen Umsatzvon 782 Millionen Euro (Vorjahr: 741 Millionen Euro) und erreichtedamit eine Steigerung von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein sehrstarkes Wachstum konnte vor allem in den USA mit dem Absatz vonelastomerischen Pumpen, Infusionslösungen und Infusionssystemenerzielt werden. Auch die Regionen Osteuropa, Asien-Pazifik undLateinamerika entwickelten sich erfreulich.Besonders dynamisch zeigte sich die Sparte B. Braun Avitum. Siewuchs im Berichtsjahr um 11,6 Prozent und steigerte den Umsatz auf945 Millionen Euro (Vorjahr: 846 Millionen Euro). Als Betreiber vonmehr als 350 Dialysezentren weltweit versorgte B. Braun Avitum mehrals 27.000 Dialysepatienten in über 30 Ländern. Im Produktgeschäftwaren die Bereiche Verbrauchsprodukte und Dialysemaschinen besonderserfolgreich. Die wesentlichen Wachstumstreiber waren vor allem Asien,Europa und die USA. Auch die B. Braun-Dialysekliniken entwickeltensich weltweit gut. Der Geschäftsbereich wurde durch Akquisitionen unddie Gründung neuer Dialysezentren ausgebaut, was sich positiv auf dieUmsatzentwicklung auswirkte.Die Entwicklung in den RegionenDeutschland zeigte mit einem Umsatzwachstum von 5,9 Prozent eineerfreuliche Entwicklung. Europa (ohne Deutschland) erzielte inlokalen Währungen eine gute Umsatzsteigerung von 6,7 Prozent, in Eurobetrug das Wachstum 3,6 Prozent. Die Region Asien-Pazifik, dieinsbesondere mit China, Indonesien und Vietnam zum Wachstumsmotor desKonzerns zählt, erwies sich in lokalen Währungen stark und erhöhtedie Umsätze um 10,8 Prozent. In Euro lag das Wachstum bei 8,3Prozent, wodurch der Umsatz auf 1,16 Milliarden Euro anstieg. DieRegion Nordamerika erzielte einen Zuwachs in US-Dollar von 7,3Prozent, auch in Euro zeigte sich durch den Anstieg um 7,6 Prozentdie sehr gute Entwicklung. Lateinamerika verzeichnete in lokalenWährungen hohe Umsatzzuwächse von 15,3 Prozent. Aufgrund der zum Teildeutlichen Abwertungen der lokalen Währungen gegenüber dem Euro lagdie Steigerungsrate in der Konzernwährung bei 2,3 Prozent. Belastetdurch Währungskursveränderungen liegt die Region Afrika und NaherOsten mit einem Wachstum von 1,0 Prozent knapp über dem Vorjahr,wobei Südafrika deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen erzielenkonnte.Investitionen weiter auf sehr hohem Niveau2016 investierte B. Braun wieder über eine Milliarde Euro. Nach1.049 Millionen Euro im Vorjahr flossen 2016 1.098 Millionen Euro indie Erweiterung der Produktionskapazitäten sowie in die Forschung undEntwicklung neuer Produkte und Verfahren. Mit ausgewähltenAkquisitionen sicherte das Unternehmen zudem Technologien undMarktanteile in strategisch wichtigen Geschäftsfeldern.So erweiterte die Sparte Hospital Care ihre globalen Kapazitätenfür großvolumige Infusionslösungen in Spanien, Indonesien, Malaysiaund den USA. Dies wurde begleitet durch den Ausbau der Produktion vonÜberleitungssystemen und weiterem Zubehör an verschiedenenStandorten, um die steigende Nachfrage bedienen zu können. In Berlinwurde auch 2016 weiter in die Fertigung von kleinvolumigenInjektionslösungen investiert. Mit dem Neubau einesProduktionsgebäudes in Japan konnten die Kapazitäten in derRegionalanästhesie erhöht und gleichzeitig die Sicherheit beiErdbeben verbessert werden. In Spanien hat die Sparte Aesculap mitdem Ausbau eines bereits erworbenen Gebäudes begonnen, um densteigenden Bedarf an Produktionskapazitäten zu decken. Auch dieModernisierung des Stammsitzes der Sparte Aesculap in Tuttlingen wirddurch weitere Investitionen fortgesetzt. Die Sparte Out PatientMarket baut ihre Produktionskapazitäten mit Investitionen inFrankreich sowie der Fertigung von Penkanülen in Malaysia weiter aus.Der Neubau eines Gebäudes für patientenindividuelleErnährungslösungen in Melsungen wurde 2016 erfolgreich abgeschlossen.Durch den Ausbau bestehender Dialysezentren, den Bau neuer Zentrensowie die Übernahme von Zentren in verschiedenen Ländern erhöhte B.Braun Avitum seine Marktanteile.Zahl der Mitarbeiter weiter erhöhtZum 31. Dezember 2016 beschäftigte der B. Braun-Konzern 58.037Mitarbeiter. Dies sind 4,2 Prozent mehr als im Vorjahr mit 55.719Beschäftigten. In Deutschland erhöhte sich die Zahl der Beschäftigtenum 4,5 Prozent auf 14.876 (Vorjahr: 14.230). Neben einem weiterenAufbau von Produktionskapazitäten ist diese Entwicklung auch auf denErwerb mehrerer Dialysestationen zurückzuführen.Die Qualifizierung von Nachwuchskräften wird angesichts desdemografischen Wandels zunehmend wichtiger. Mit einem umfangreichenAngebot an Ausbildungsplätzen und modernen Lernkonzepten engagiertsich B. Braun daher kontinuierlich in der Ausbildung. An denStandorten in Brasilien, Deutschland, Malaysia, Polen, der Schweizund in Vietnam schlossen im Berichtsjahr 373 (Vorjahr: 332)Absolventen ihre Ausbildung erfolgreich ab. Im gleichen Zeitraum hatdas Unternehmen 275 Auszubildende (Vorjahr: 261) übernommen. Derzeitbefinden sich in Brasilien, Deutschland, Malaysia, Polen, der Schweizund in Vietnam 1.065 (Vorjahr: 1.092) junge Menschen in derAusbildung.Ausblick"Das Geschäftsjahr 2016 war das erste volle Jahr der Umsetzungunserer Konzernstrategie 2020", machte Prof. Große deutlich. "Als"Systempartner im Gesundheitswesen" möchten wir die Herausforderungenunserer Kunden und Partner noch genauer verstehen und im Austauschmit ihnen passende Lösungswege erarbeiten. Bereits jetzt sehen wirerste Erfolge am Markt und werten dies als Bestätigung dafür, dasswir mit unseren Initiativen auf dem richtigen Weg sind", so Großeweiter. Für das Geschäftsjahr 2017 erwarte B. Braun, dass der Konzernauf der Umsatz- und auch Ergebnisseite wachsen werde. DasUmsatzwachstum wird sich, laut Prof. Große, bei konstantenWechselkursen zwischen fünf und sieben Prozent bewegen.Informationen zu B. Braun finden Sie unter www.bbraun.deDen aktuellen Geschäftsbericht finden Sie unter:www.bbraun.de/xiaoqianWeiteres Bildmaterial können Sie unter folgendem Linkherunterladen: http://ots.de/5NiyePressekontakt:B. Braun Melsungen AGUnternehmenskommunikationCarl-Braun-Straße 134212 MelsungenAnsprechpartner/in:Franziska Hentschkepresse@bbraun.comTel. (0 56 61) 71 1635Fax (0 56 61) 75 1635Original-Content von: B. Braun Melsungen AG, übermittelt durch news aktuell