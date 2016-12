B. Braun-Tochter Aesculap erwirbt restliche Anteile der medicut Stent Technology GmbH (FOTO)

Tuttlingen (ots) -Die Aesculap AG, ein Tochterunternehmen der B. Braun MelsungenAG, übernimmt zum 31. Dezember 2016 die ausstehenden 29 Prozent derAnteile an der medicut Stent Technology GmbH. Bereits im Januar 2015hatte der Tuttlinger Medizintechnikhersteller 71 Prozent erworben.Medicut verfügt über langjährige Erfahrung im Umgang mit derNickel-Titan-Legierung Nitinol und fertigt unter anderem neuartigeStents.Nach der ausgezeichneten Zusammenarbeit in den letzten 24 Monatenmöchte Prof. Hanns-Peter Knaebel, Vorstand der B. Braun Melsungen AGund Vorstandsvorsitzender Aesculap AG, das Unternehmen alseigenständige Marke ins Unternehmen integrieren. "Medicut treibt dieEntwicklung von innovativen Stents voran. Dies ergänzt unser eigenesPortfolio für interventionelle Verfahren in der Gefäßmedizinoptimal", so Knaebel.Das Pforzheimer Unternehmen mit 33 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern wurde 2006 vom heutigen Geschäftsführer Johannes Junggegründet. Im März 2016 bezog es einen Neubau und vergrößerte damitseine Gesamtfläche von 1.400 auf über 3.200 Quadratmeter. Medicutverbindet die Innovationskraft, Schnelligkeit und Flexibilität einesspezialisierten mittelständischen Unternehmens mit der konsequentenEinhaltung sämtlicher normativer Anforderungen an ein modernesQM-System."In der überaus konstruktiven Zusammenarbeit mit Aesculap bietensich uns weitreichende Chancen für unsere eigene Entwicklung, so dasswir mit diesem Schritt an Stärke gewinnen", beschreibt Jung seineSichtweise. "Ich danke den Verantwortlichen bei Aesculap für das mirentgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, weiterhin alsGeschäftsführer die medicut auch zukünftig auszubauen." Mit derhinzugewonnenen fachlichen Kompetenz und dem Vertriebsnetz der B.Braun Melsungen AG öffnen sich für alle Beteiligten vielversprechende Potenziale in einem ausgewiesenen Wachstumsmarkt.Informationen zu B. Braun finden Sie unter www.bbraun.dePressekontakt:Aesculap AGAm Aesculap-Platz78532 TuttlingenAnsprechpartner/in:Felicitas Janßenpresse@aesculap.deTel. 07461 95-1082Fax 07461 95- 382921Original-Content von: B. Braun Melsungen AG, übermittelt durch news aktuell