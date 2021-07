BYND-Aktie: Angesichts der Eröffnung einer Fabrik in China ein Kauf wert?

Seit seinem Start vor über 10 Jahren hat sich Beyond Meat zum Marktführer für pflanzliche Fleischalternativen entwickelt. Die Produktlinie des veganen Fleischunternehmens ist heute in mehr als 84 Ländern in 112.000 Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben zu finden. Nach dem Börsengang im Mai 2019 schoss die BYND-Aktie wenige Monate später um 859 % auf ein Allzeithoch.

