BYDs Supercar-Modelle machen ihr Debut auf Automesse in Peking, beeindrucken durch E-Plattformtechnologien

Peking (ots/PRNewswire) - Fahrzeuge mit neuartigem Energieantriebstanden bei der gerade zu Ende gegangenen Automesse in Peking erneutim Mittelpunkt der Autoindustrie. BYD, eine globale Ikone unter denAutobauern, hatte auf der Automesse in Peking einen glänzenden undvielbeachteten Auftritt. Unter anderem waren die nächste Generationdes Tang, Qin Pro, das brandneue Konzeptfahrzeug E-SEED und der SongMAX DM sowie weitere Modelle zu sehen.Als Weltmarktführer bei Fahrzeugen mit neuartigem Energieantriebkann BYD nicht nur auf eine ausgezeichnete Modellpflege, sondern auchauf revolutionären Technologien für die gesamte Branche verweisen.Der BYD-Vorsitzende Wang Chuanfu hatte auf der Automesse eineinnovative E-Plattform sowie ein DiLink Intelligent Network Systemangekündigt - Branchenrevolution und Zukunftskonzept für dieMobilität des Menschen zugleich.Bei der neuartigen E-Plattform von BYD handelt es sich um eineBEV-Plattform (BEV=batterieelektrisches Fahrzeug). Sie bietetexklusive, innovative Funktionsmerkmale, hohe Integrationsfähigkeitsowie herausragende Leistungseigenschaften.Die E-Plattform lässt sich durch die Zahlenfolge "33111" abbilden:"3-in-1"-Antriebsstrang und "3-in-1"-Kraftübertragungssystem. "111"steht für Hauptplatine, Display und Batterie. Der hochintegrierte"3-in-1"-Antriebsstrang besteht aus Antriebsmotor, Steuerelektronikund Getriebe. Das "3-in-1"-Kraftübertragungssystem ist eineKombination aus DC-DC, OBC und PDC. Die erste "1" repräsentiert einePlatine mit 10-in-1-Steuermodulen für Instrumente, Klimaanlage,Audiosystem, Smart-Keys und weitere Funktionen. Die zweite "1"bezieht sich auf ein großes, automatisches, drehbares Smart-Displaymit DiLink. Die letzte "1" steht für eine langlebige Batterie.Wang Chuanfu über die brandneue E-Plattform: "Die Autoindustrieerfährt einen tiefgreifenden Wandel. Internationalisierung,Elektrifizierung und intelligente Vernetzung setzen sich immerstärker durch." Mit seiner innovativen E-Plattform und DiLink leistetBYD Pionierarbeit. Als Förderer und Antriebsmotor der E-Mobilitätwird BYD seine technologische Innovation mit großenAutomobilkonzernen auf der ganzen Welt teilen, um den BEV-Marktvoranzubringen.Neben seiner neuen E-Plattform zur Elektrifizierung wird BYD mitdem "DiLink Intelligent Network System" eine mehrdimensionale, offeneintelligente Plattform für Entwickler auf der ganzen Weltbereitstellen. Im Gegensatz zur Branchennorm wird BYD nicht nur dasbordeigene Informationssystem, sondern nahezu alle Fahrzeugsensorenfreigeben (341 Sensoren und 66 Steuerelemente). Ein herkömmlichesMobiltelefon besitzt nur 10 Sensoren, kann aber zig MillionenAnwendungen generieren. In Kombination mit dem BYD DiLink IntelligentNetwork System bilden die 341 Sensoren einen "Supercar-Ökozyklus".Das DiLink Intelligent Network System gilt in der weltweitenAutomobilindustrie als erste wirkliche Öffnung des Autosystems aufbreiter Basis. Dadurch eröffnen sich ganz neue Wege für globaleEntwickler, die mit innovativer Pionierarbeit den gesamtenTransportsektor grundlegend umgestalten können. Der Modernisierungdes Automobilsektors wird durch BYDs individualisierteAutomobilpattform für selbstfahrende Autos zusätzlich Vortriebverschafft. Auf die DiLink Intelligent Network System ist WangChuanfu besonders stolz.BYD hat seinen Firmensitz im Greater Bay Area vonGuangdong-Hongkong-Macau, auch bekannt als Chinas Silicon Valley. Mitseiner Strategie der Elektrifizierung, Intellektualisierung undindustriellen Modernisierung treibt BYD die Revolution der globalenAutomobilbranche mit Hochdruck voran. Es wird erwartet, dass BYD sichauf dem globalen Markt schon bald als starker Wettbewerber etabliert.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/689035/Beijing_Auto_Show.jpgPressekontakt:Li Jiahui+86 15532196830Original-Content von: BYD AUTO, übermittelt durch news aktuell