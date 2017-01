BYD will Tesla Konkurrenz machen! Der Wochenüberblick

Liebe Leser,

letzte Woche sorgte eine Kampfansage seitens BYD an Tesla für Schlagzeilen. Die wichtigsten Nachrichten im Überblick:

Markteintritt binnen 3 Jahren : In den nächsten Jahren will BYD den US-amerikanischen Markt mit seinen Elektroautos eindecken – quasi ein Frontalangriff auf den Hersteller Tesla in dessen Heimatland.

: In den nächsten Jahren will BYD den US-amerikanischen Markt mit seinen Elektroautos eindecken – quasi ein Frontalangriff auf den Hersteller Tesla in dessen Heimatland. Ein Novum : BYD wäre damit der erste chinesische Autohersteller, der in den USA Pkws im großen Stil verkauft. Allerdings bietet BYD bereits jetzt Elektrobusse und Taxis in den Vereinigten Staaten an.

: BYD wäre damit der erste chinesische Autohersteller, der in den USA Pkws im großen Stil verkauft. Allerdings bietet BYD bereits jetzt Elektrobusse und Taxis in den Vereinigten Staaten an. In der Vergangenheit gescheitert : Der Markteintritt in die USA war eigentlich schon für 2010 geplant. Doch dort wollte zu diesem Zeitpunkt noch niemand etwas von Elektrofahrzeugen wissen. Auch der Konkurrent Guangzhou Automobile hat ähnliche Erfahrungen gemacht.

: Der Markteintritt in die USA war eigentlich schon für 2010 geplant. Doch dort wollte zu diesem Zeitpunkt noch niemand etwas von Elektrofahrzeugen wissen. Auch der Konkurrent Guangzhou Automobile hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Der Faktor Trump: Ob diese Strategie nun angesichts des neuen US-Präsidenten Donald Trump tatsächlich mehr Erfolg hat? BYD setzt in diesem Zusammenhang seine Hoffnungen auf den Einfluss des Großaktionärs Warren Buffet, der mittels seiner Holding Berkshire Hathaway einen Milliardenbetrag bei BYD investiert hat.

Ob die Kunden dieses Mal „Ja“ zu BYD-Fahrzeugen sagen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse