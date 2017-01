BYD will Lateinamerika EROBERN!

Liebe Leser,

erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Elektrobusse von BYD für einen Großauftrag in Argentinien in Betracht gezogen werden. Jetzt schafft BYD auf dem südamerikanischen Kontinent schon mal selbst Fakten und kündigt die Errichtung von zwei Fabriken für Elektrobusse an. Sie sollen sich in bereits bestehende Fertigungsstätten mit Standorten in den USA und Brasilien einfügen, ihren Fokus aber auf den lokalen Markt richten. Gleichzeitig soll die Sparte der Elektrobusse in diesem Jahr in die Profitzone rutschen.

Mehr Fokus auf Monorail!

Neben elektrischen Bussen will BYD seine Aufmerksamkeit in Zukunft laut eigenen Angaben auch verstärkt seinen Monorails widmen. Das Transportsystem, welches auf den Namen „SkyRail“ hört, soll demnach verstärkt beworben werden. Ob, wann und wo jetzt mit neuen Installationen der Technik zu rechnen ist, bleibt aber offen. Klar ist aber, dass BYD derzeit mit allen Mitteln nach einer weltweiten Expansion strebt und das in allen Bereichen. Mit seinen selbst hergestellten Akkus für Elektroautos zählt BYD bereits zu den weltweiten Marktführern. In Zukunft wollen die Chinesen wohl auch bei Produkten für Endverbraucher ganz oben mitmischen. In einigen Städten wie Las Vegas sind bereits Elektrobusse von BYD anzutreffen, laut der Konzernleitung sei die Integration der Fahrzeuge dort auch einfacher als im Heimatmarkt.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse