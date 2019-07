BYD: Ein wichtiger Schritt!

BYD ist in Australien eigentlich bereits gut etabliert: Seit 2012 besitzt der chinesische Batterie-und Fahrzeughersteller die Lizenz für seinen vollelektrischen Bus K9. 2016 folgte dann der Auftrag, einige Elektrobusse für den Flughafen Sydney zu liefern, der wenig später auf insgesamt 40 Busse erhöht wurde. Die E-Busse von BYD sind mittlerweile in Canberra ebenso wie in Brisbane im Einsatz – und nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung