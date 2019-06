BYD: Das war noch gar nichts!

Der Aktienkurs von BYD kommt derzeit nicht so richtig auf die Füße. Und klar, die Absatzzahlen im Pkw-Markt aus dem April und Mai waren wahrlich nicht gut. In anderen Segmenten allerdings läuft es bei dem chinesischen Konzern rund. So wurde jüngst bekannt, dass BYD ab 2020 Batterien für Toyota für den chinesischen Markt liefern wird – ein Auftrag des zweitgrößten Automobilkonzerns ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung