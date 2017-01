BYD wagt den Frontalangriff auf Tesla!

Liebe Leser,

was wird der neue US-Präsident Trump wohl dazu twittern? BYD will innerhalb der nächsten zwi bis drei Jahre den US-amerikanischen Markt mit seinen Elektroautos aufrollen. Damit würde man den Frontalangriff auf Tesla in dessen Heimatland wagen. Den Kaliforniern bleibt nun quasi nur die Hoffnung, dass der Präsident einen seiner gefürchteten Tweets absetzt und die ehrgeizigen Chinesen in ihre Schranken verweist.

Hoffen auf Warren Buffet

Damit wäre BYD im Übrigen der erste chinesische Autohersteller überhaupt, der in den USA Pkws im großen Stil verkauft. Für den Konzern, der mit der Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien groß wurde, bedeutet dieser Schritt aber kein völliges Neuland. Denn inzwischen verkauft man in den Vereinigten Staaten bereits Elektrobusse und Taxis.

Wie will man sich aber den als protektionistisch geltenden Präsidenten Trump vom Leib halten? Offensichtlich spekuliert der Konzern da auf seinen Großaktionär Warren Buffet, der mittels seiner Holding Berkshire Hathaway einen Milliardenbetrag bei BYD investiert hat. Unter Milliardären kennt man sich ja, lautet vermutlich das Kalkül.

Ist der Markt schon bereit?

Trump hin oder her – ganz so einfach wird das Abenteuer Amerika nicht werden. Denn BYD plante den Markteintritt in den USA ursprünglich für 2010. Doch die dortigen Kunden wollten zu diesem Zeitpunkt noch nichts von Elektrofahrzeugen wissen. BYDs heimischer Konkurrent Guangzhou Autmobile musste ähnliche Erfahrungen machen. Die Firma verschob ihren Markteintritt inzwischen von 2017 auf 2019.

Kurzum: Die besonders lukrativen Automärkte USA und Europa scheinen derzeit noch nicht für E-Autos bereit zu sein. Ob der kürzlich erfolgte Strategieschwenk der deutschen Schwergewichte hin zur Elektromobilität eine Wende einläutet? Wir werden sehen. Ich bleibe vorerst skeptisch hinsichtlich der Chancen von BYD in den USA.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse