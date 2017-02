BYD und die US-Universitäten!

Liebe Leser,

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zu BYD gehabt, denn auch wenn sie lediglich von einem recht überschaubaren Auftrag handelt, so ist dieser doch extrem lukrativ und könnte ein wahrer Türöffner sein. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, über die in der letzten Woche Mark de Groot berichtet hat, sind folgende:

Großes Vorhaben, top Unterstützung! Erst kürzlich hatte BYD durchsickern lassen, den US-Markt mit Elektroautos versorgen zu wollen und der Konzern lässt nun nichts unversucht, um sein diesbezügliches Geschäft auszuweiten.

Erster Erfolg! Nun konnte das Unternehmen einen konkreten Auftrag einer kalifornischen Universität ergattern, dennie University of California (UCI) wird ihre alte Busflotte komplett gegen Elektromodelle von BYD austauschen. – Elektro statt Diesel! Deshalb hat der Shuttle-Service insgesamt 20 Busse zu einem Gesamtpreis von 15 Mio. US-Dollar bei BYD in Auftrag gegeben. Das ist zwar eine überschaubare Zahl, der Auftrag enthält jedoch gewaltiges Potential.

Vize Zukunftsaussichten! Da Kalifornien weltweit führend im Bereich erneuerbare und schadstoffarme Energien ist, könnte für BYD hier eine Goldgrube liegen. Denn wenn diese Busse überzeugen können, dann ist der Weg frei für weitere Bestellungen von weiteren Universitäten oder darüber hinaus. Auch Präsident Donald Tump wird daran nicht wirklich viel ändern können, da die einzelnen US-Bundesstaaten laut Verfassung politisch viel Entscheidungsfreiheit besitzen.

Könnte der Auftrag für BYD Signalcharakter haben und dürfen sich auch Anleger künftig über damit im Zusammenhang stehende Gewinne freuen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse