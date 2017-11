BYD: Ein überaus positives Signal!

Liebe Leser,

BYD konnte in dieser Woche deutlich aufsatteln. Die Aktie gewann – je nach Börse – bis zu 4 % hinzu. Damit ist das Wochenergebnis von bislang gut 6 % noch einmal nach oben geschraubt worden. Die Aktie befindet sich auf dem Weg zu einem neuen charttechnischen Aufwärtstrend. Das Bild ist positiv, weil mit 8 Euro eine wichtige Hürde überwunden werden konnte, nachdem die Aktie erst am 6. Oktober mit 8,95 Euro ein neues Allzeithoch markiert hatte. Seither war es ohne nennenswerte Unterstützungen nach unten gegangen. Diese Talfahrt könnte jetzt schon wieder vorbei sein. Zumindest aus charttechnischer Sicht ein fast idealer Zeitpunkt, um wieder auf den Zug aufzuspringen.

Das bisherige 6-Monats-Tief bei 5,03 Euro vom 7. September ist zu weit entfernt, als dass noch Gefahr davon ausgehen könnte. Wesentliche neue wirtschaftliche Daten liegen als Grundlage für den jüngsten Kurszuwachs nicht vor. Demnach ist die Stimmung grundsätzlich wieder positiver geworden, sodass auch das Urteil technischer Analysten wieder an Bedeutung gewinnt.

BYD: Schöner Umschwung

Dabei ist die Aktie von BYD wieder in einen deutlicheren Aufwärtstrend übergegangen. Denn die Kurse konnten nun einen Trendwechsel auf Basis des GD20 herbeiführen. In Bezug auf den GD200 befindet sich die Aktie sogar in einem sehr starken Aufwärtstrend: Nun hat BYD mehr als 26 % Vorsprung.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.