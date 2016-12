BYD startet ANGRIFF in Europa!

Liebe Leser,

dass BYD am europäischen Markt sehr interessiert ist, zeigte zuletzt die Ankündigung, in Ungarn eine Fabrik für Elektrobusse bauen zu wollen. Doch Europäer werden mit den Fahrzeugen aus China wohl noch früher als gedacht Bekanntschaft machen. BYD konnte sich am Donnerstag eine Ausschreibung aus Italien für 19 Elektrobusse sichern. Diese sollen schon ab Sommer 2017 über die Straßen rollen und ländliche Ortschaften mit der Stadt Piemont verbinden.

Das ist nur der Anfang!

Für BYD ist das ein kleiner aber wichtiger Schritt, um sich in Europa zu etablieren. Auch wenn das Unternehmen im Heimatmarkt viele Erfolge feiern konnte und Anlegern mittlerweile ein fester Begriff ist, ist die Marke bei den meisten Endverbrauchern noch gänzlich unbekannt. Das dürfte sich jetzt Schritt für Schritt ändern. Gemeinhin gelten die Fahrzeuge von BYD als technisch erstklassig, gleichzeitig sorgen vergleichsweise niedrige Preise für eine hohe Nachfrage. Wenn BYD am Ball bleibt, könnte das Unternehmen auch hierzulande eine der treibenden Kräfte der elektrischen Revolution werden, was dann natürlich auch die Bilanzen ordentlich aufpolieren wird. Der Deal in Italien bringt zunächst ein Auftragsvolumen von mehr als 10 Millionen Euro. Es dürfte für BYD aber nur der Anfang eines Engagements in Europa sein.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse