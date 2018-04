BYD: Das sollten Sie unbedingt wissen!

Liebe Leser,

BYD hat in den vergangenen Handelssitzungen sehr hohe Verluste erwirtschaftet. Der Wert könnte aus Sicht der Chartanalysten nun einen entscheidenden Weg einschlagen. Denn: Die Aktie ist in in einen charttechnischen Abwärtstrend übergegangen, der enorm ist. Es gibt nach der Sitzung am Mittwoch keine nennenswerten Unterstützungen mehr. Der Wert dürfte in den kommenden Tagen sogar die Untergrenze von 6 Euro unterschreiten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.