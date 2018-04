BYD: Das sollten Sie zu dieser Aktie wissen!

BYD konnte zuletzt wieder ein stärkeres Signal an den Markt senden. Die Aktie hat am Donnerstag einen kleinen Aufschlag geschafft und arbeitet somit an der Stabilisierung der Kurse. Die 6,00-Euro-Marke galt bis dato als Untergrenze, die nicht unterschritten werden dürfe. Sonst sei der Rückfall in den charttechnischen Abwärtstrend kaum noch wettzumachen, heißt es. Konkret: Die Aktie hat zuletzt in einigen Phasen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.