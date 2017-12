BYD: Das sieht sehr gut aus!

Liebe Leser,

die Analysten sehen weiterhin Potential, doch die Anleger üben sich in vornehmer Zurückhaltung, so konnte man die Stimmung bezüglich der BYD-Aktie zuletzt gut umreißen.

Seit nunmehr fast drei Monaten befindet sich die Aktie in einer Konsolidierung, die in einen kurzfristigen Abwärtstrend übergegangen ist. Dieser verläuft ausgehend vom im Oktober erreichten Hoch in Form einer dreiteiligen ABC-Korrektur. Sie kann durchaus als typisch identifiziert werden. Die beiden Abwärtswellen sind momentan etwa gleich lang. Eine Notwendigkeit für noch tiefere Kurse besteht damit nicht mehr. Trotzdem war der Kurs in den letzten Handelstagen von Schwäche gekennzeichnet. Bis zum gestrigen Tag: zu Beginn der letzten, verkürzten Handelswoche des Jahres 2017 zeigte sich die Aktie sehr stark und konnte knapp 5 Prozent zulegen.

Das ist ein gutes Zeichen, da die Käufer zwingend gefordert sind, sofern die laufende Abwärtsbewegung nicht noch weiter fortgesetzt werden soll. Die Käufer müssen den Kurs zunächst kurzfristig stabilisieren, um weitere Kursverluste zu verhindern. Anschließend sollte sofort der Bruch des laufenden Abwärtstrends auf dem Programm stehen.

Kommt es nun zum dynamischen Aufwärtstrendwechsel?

Dieser sollte nach Möglichkeit dynamisch verlaufen und nicht nur darin bestehen, dass der Kurs tagelang einfach nur auf der Stelle steht und dadurch irgendwann einmal den Trend zur Seite hin durchbricht. Da zähe Seitwärtsbewegungen für die BYD-Aktie bislang eher untypisch waren, kann auch im neuen Jahr durchaus mit schwungvollen, hochdynamischen Bewegungen gerechnet werden.

Diese müssen aber nicht notwendigerweise aufwärts verlaufen. Die Gefahr eines stärkeren Kursrückgangs kann immer noch nicht vollkommen ausgeschlossen werden, denn gelingt den Käufern in nächster Zeit keine Stabilisierung, verdichten sich die Anzeichen dafür, dass die Aktie in eine ausgeprägtere Konsolidierung übergegangen ist. In diesem Fall drohen erhebliche Abgaben, da die nächsten Unterstützungen im Chart erst im Bereich zwischen 5,50 und 6,00 Euro auszumachen sind.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.