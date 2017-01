BYD mit neuem MILLIONENDEAL?

Liebe Leser,

zum Wochenende gab BYD bekannt, den Zuschlag für einen Auftrag über 50 Elektrobusse in Argentinien erhalten habe. Wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass die argentinischen Behörden eine offizielle Empfehlung für die Busse der Chinesen ausgesprochen haben. Eine endgültige Entscheidung lag aber nicht vor. Bei dem Auftrag sollen 50 Busse in das südamerikanische Land geliefert werden, das Auftragsvolumen beläuft sich auf knapp 33 Millionen Euro. Bisher hat nur BYD selbst davon gesprochen, den Auftrag erhalten zu haben. Eine Bestätigung aus Argentinien steht also noch aus, BYD rechnet damit in den nächsten Wochen.

Argentinien will die Bevölkerung begeistern!

die 50 geplanten Elektrobusse sollen bei einem Pilotprojekt zum Einsatz kommen, das argentinischen Bürgerinnen und Bürgern die Elektromobilität näherbringen soll. In großen Städten sollen die Busse mit ihren Vorteilen glänzen und so den Weg für weitere Entwicklungen ebnen. Wenn das Projekt Anklang findet, werden wohl schon bald noch mehr Busse folgen. Das sind gute Aussichten für BYD, die mit dem jetzigen Auftrag schon mal eine Empfehlung für die Zukunft aussprechen können. Es sind sogar schon neue Produktionstätten in Südamerika geplant, der chinesische Konzern ist also ohne jeden Zweifel langfristig an Geschäften auf dem Kontinent interessiert.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse