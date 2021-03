BYD: Der nächste Hammer!

Ordentliche Kursverluste bei der Byd-Aktie. Doch die Anleger nehmen die jüngste Korrektur als Chance und Kaufgelegenheit wahr. Im Bereich der runden Marke von 20 Euro wird zugegriffen.

Schon Ende Februar, am 23.02.2021 wurde in der Korrektur ein Tief bei 20,81 Euro erreicht. An diesem Tag setzten erstmals deutliche Käufe ein. Es bildete sich ein Hammer in den Tageskerzen. Dieses Kerzenmuster der Candlesticks



