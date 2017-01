BYD lässt nicht locker!

Liebe Leser,

der chinesische Hersteller BYD hatte kürzlich durchsickern lassen, dass man in den kommenden drei Jahren den US-Markt mit Elektroautos aufrollen möchte. Ob dieses Unterfangen realistisch ist, steht auf einem anderen Blatt. Der Konzern lässt jedoch nichts unversucht, um sein Engagement in den USA auszuweiten. So konnte das Unternehmen einen konkreten Auftrag einer kalifornischen Universität ergattern, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet.

Kleiner Auftrag, große Wirkung

Die University of California (UCI) wird ihre alte Busflotte mit Dieselmotoren komplett gegen Elektromodelle von BYD austauschen. Der von Studenten gegründete Shuttle-Service orderte bei BYD insgesamt 20 Busse zu einem Gesamtpreis von 15 Mio. US-Dollar.

Die Zahl mag auf den ersten Blick wenig beeindruckend erscheinen. Doch der Bundesstaat Kalifornien ist weltweit führend im Bereich erneuerbare und schadstoffarme Energien. Dort wird immens viel Geld in entsprechende Technologien investiert. An diesem Umstand wird auch ein Präsident Donald Tump nichts ändern können. Dazu genießen die einzelnen US-Bundesstaaten laut Verfassung politisch zu viel Entscheidungsfreiheit.

Wenn die BYD-Busse also den Praxistest bestehen, könnte der Auftrag Signalcharakter haben. Auch andere Universitäten, Behörden oder Kommunen mit einem ähnlichen Bedarf könnten sich dann an den chinesischen Hersteller wenden. Hier schlummert auf jeden Fall Potenzial für zukünftige Gewinne.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse