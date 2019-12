BYD: Das ist mal eine Nummer!

Der Dezember war für BYD an der Börse bislang eine ziemliche Enttäuschung. Um rund drei Prozent gab die Aktie des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers in den vergangenen vier Wochen nach, notierte vor dem Wochenende bei nur noch 4,32 Euro. Daran änderte auch die Nachricht nichts, dass BYD in Lateinamerika mittlerweile mehr als tausend Elektrobusse verkauft hat, wie das Unternehmen vor Weihnachten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung