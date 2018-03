BYD: Das hat erstmal nicht geklappt!

Liebe Leser,

das hat erstmal nicht geklappt: Die BYD-Aktie hatte versucht, das Januar-Hoch zu überwinden. In Euro gerechnet lag das bei ziemlich genau 8 Euro und entsprechend war dies ein charttechnischer Widerstand. Die BYD-Aktie lief von zwischenzeitlich unter 7 Euro im Februar bis wieder in etwa an diesen Widerstand – und scheiterte dann beim Versuch, über diese Marke zu springen. Wie in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.