BYD mit guten Zahlen!

Liebe Leser,

wie eine Bombe schlugen in der letzten Woche die Nachrichten zu BYD bei den Aktionären ein. Denn wie Hermann Pichler berichtete, konnte der chinesische Elektroautobauer seinen Absatz innerhalb von zwei Jahren um ganze 70 Prozent steigern. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche BYD und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Schuss nach oben! BYD, der chinesische Batterie- und Elektroautobauer, konnte seinen Fahrzeugabsatz im letzten Jahr deutlich erhöhen. So wurden 2016 insgesamt 100.138 Wagen verkauft, was einem Absatzplus von 70 Prozent gegenüber dem Jahr 2014 entspricht. Dies konnte auch die zuletzt stagnierenden Aktie wiedererwecken und mit dem Anstieg auf 5,58 Euro konnte auch die trendbildende 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen werden.

Forschung zahlt sich aus! Als Grund für das Absatzplus gab BYD-Manager Li Yunfei den hohen Forschungs- und Entwicklungsaufwand an, den der Konzern betrieben habe: „Die Ergebnisse stimmen uns zufrieden, schließlich haben wir viel Geld in die Forschung und Entwicklung neuer Antriebskonzepte für Autos, Busse und Monorails investiert“.

Gute News überall! Auch konnte BYD in Australien ein Auftrag über die Lieferung von 40 weiteren Elektrobussen für den Flughafen in Sydney verbuchen, nur drei Monate nachdem der erste BYD-Elektrobus vom Typ Electric Blu an eben diesem Flughafen seine Premiere feierte. Und auch in Argentinien bekam BYD von einer Bewertungskommission im Namen des argentinischen Umweltministeriums den Auftrag für die Lieferung von 50 Elektrobussen für mehrere Städte.

Können sich die BYD-Anleger nun auf diesen Ergebnissen und dieser Performance ausruhen? Wir halten Sie informiert.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse