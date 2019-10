BYD: Ein großer Wurf!

Seit 2012 besitzt BYD bereits die Lizenz für seinen vollelektrischen Bus K9 in Australien. 2016 folgte für den chinesischen Batterie-und Fahrzeughersteller dann der Auftrag, erste Elektrobusse für den Flughafen Sydney zu liefern, insgesamt 40 wurden es über die Jahre. Mittlerweile sind auch in Canberra und Brisbane E-Busse von BYD im Einsatz. Nun aber holt das Unternehmen Down Under offenbar zum großen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung