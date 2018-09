BYD, größte chinesische Automobilmarke und weltweit verkaufstärkster Hersteller von Plug-in-Elektroautos, bemüht sich durch einen Zusammenschluss mit DNV GL und VeChain weiterhin um die Beseitigung unausgewogener Kohlenstoffemissionen, wobei nach dem ...

Shanghai (ots/PRNewswire) - BYD stellt erstmalig seine gemeinsammit DNV GL und VeChain entwickelte Kohlenstoffbanking-Lösung aufseiner öffentlichen Blockchain-Plattform vor.In der Erstveröffentlichung mehrerer Konzeptnachweise, diezwischen den drei kooperierenden Parteien erstellt wurden, meldeteBYD, eine Kohlenstoffbank-Lösung für die Fahrzeugmodelle entwickeltzu haben. Dieser Lösungsansatz greift auf VeChainsLifecycle-Management-Lösung für Automobile zurück, die nahezu jedenBereich der Automobilindustrie umfasst. Hierbei handelt es sich umdie erste unternehmensgerechte Anwendung, die Personenwagen, Busse,Züge sowie weitere Fahrzeuge millionenfach auf eine öffentlicheBlockchain-Plattform leiten wird.Die Kohlenstoffbank-Lösung honoriert Fahrzeugführer mitKohlenstoffgutschriften entsprechend der Fahrleistung und Reduktionvon Kohlenstoffemissionen ihrer Fahrzeuge. Diese Lösung bietet dieMittel, die für die Errichtung eines Ökosystems auf Blockchainbasiserforderlich sind, das auf die Verringerung des globalenCO2-Fußabdruckes abzielt. Jeder erfasste Fußabdruck wird auf derVeChainThor- Blockchain aufgezeichnet und für Kunden zugänglichgemacht, die sich an der Initiative beteiligen möchten. Mit dieserLösung werden Unternehmen über Zugang zu einer Plattform verfügen,die problemloses Datenmanagement, Sharing und Analysen unterstützt.Daten werden nicht länger als fragmentiert und unseriös gelten,sondern als zuverlässige Einheit empfunden.Erkunden Sie hier die Carbon Credit-App, gemeinschaftlichentwickelt von BYD, DNV GL und VeChain.(https://youtu.be/zVWPYT0RU0s)"Diese Technologie optimiert nicht nur unser momentanes Angebot,sondern lässt uns darüber hinaus völlig neue Märkte erschaffen", soShu Youxing, Präsident des BYD Automotive Intelligent EcologicalResearch Institute. "Die Einzigartigkeiten, die VeChain bietet,werden zur Entwicklung von Kohlenstoff-Monitoring beitragen und einnachhaltiges Ökosystem fördern. Diese Lösung ist lediglich einwinziger Einblick in das, was wir uns von unserer Partnerschafterhoffen."BYD wird von der Kontrolle über Datenzugriff sowie vonmarktdefinierenden Informationen zum Internet of Vehiclesprofitieren. 4S-Shops und Reparaturwerkstätte werden alsDatenprovider agieren, die die Fahrzeuge betreffendeBasisinformationen konsolidieren (Kilometerzahl, Schäden, Wartungetc.) und sämtliche reparaturbezogene Vermögenswerte katalogisieren.Diese Daten werden anschließend von Versicherungs- undFinanzdienstleistern genutzt, um Kunden akkurate und kosteneffizienteProduktpakete bieten zu können. Sowohl Unternehmen als auch Endnutzerkönnen somit von einem nie zuvor dagewesenen Maß an Dateneigentum undKontrolle profitieren, das von der VeChainThor-Blockchainbereitgestellt wird."Als Weltmarktführer auf dem Gebiet der umweltbewusstenAutomobilproduktion bot BYD uns die Möglichkeit, als erstesUnternehmen wahre Veränderung herbeizuführen. Die Welt benötigtInnovatoren wie BYD, um zu einem saubereren Ort werden zu können.Kohlenstoffbanken bedeuten für Milliarden von Menschen eine neueWirklichkeit", so Sunny Lu, CEO und Mitgründer von VeChain.Der Automobilmarkt profitiert von einer effektivenLifecycle-Management-Lösung, die Subventionen für alternativangetriebene Fahrzeuge, geringere Kohlenstoffemissionen, verifiziertedatengestützte Analysen, geringere Policenprämien sowie weitereZusatzleistungen umfasst. Regierungsinstanzen werden aufsubventionsgestützte Richtlinien zurückgreifen, die die Nutzung vonEnergiefahrzeugen akkurat überwachen können. Versicherungsagenturenwird ein vollständigerer Überblick über Fahrergewohnheiten undAufzeichnungen geboten, der fahrerspezifische Angebote, Kosten,Erneuerungen und Ergänzungen mitsichbringt. EinigeVersicherungsunternehmen wie The People's Insurance Company of China(PICC) haben sich zwecks der Erarbeitung dieser Lösung mit VeChainzusammengeschlossen und bestätigt, dass der Lösungsansatz ihrenUnternehmen zu neuen Werten verholfen hat."Diese Lösung stellt die erste große Partnerschaft dar, dieGebrauch von unserer Kohlenstoffbank-Lösung macht", fügte GeorgeKang, CEO von DNV GL Business Assurance Greater China, hinzu. "BYDhat große Anstrengungen unternommen, um unser Ziel zu verwirklichen,die Welt sicherer, intelligenter und grüner zu machen."Als unabhängige, vertrauenswürdige Drittpartei zertifiziert DNV GLdie gesamte Prozessgestaltung, Checkpoints sowie die vonFahrzeugcomputern zusammengetragenen Daten, die auf derVeChainThor-Plattform gespeichert sind. DNV GL-Zertifizierungenbeinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf, KYC (Know YourCustomer)-Service, BYD Daten-Upload-API, BYD Blockchain-Interface-APIund intelligente VeChain-Verträge.Informationen zu BYDBYD ist der weltweit größte Hersteller von Elektrofahrzeugen und-batterien sowie Weltmarktführer für elektrische Batteriebusse.Darüber hinaus ist BYD Branchenführer auf verschiedenen anderenHigh-Tech-Gebieten, zu denen unter anderem hocheffiziente Automobile,mittlere und schwere Lastkraftwagen, elektrische Gabelstapler,SkyRail, Energiespeicher und Solarstromerzeugung zählen.Informationen zu DNV GLDNV GL ist ein weltweites Qualitätssicherungs- undRisikomanagementunternehmen. Von dem Ziel angetrieben, Leben,Eigentum und die Umwelt zu schützen, unterstützt das Unternehmenseine Kunden dabei, ihre Geschäftsabläufe sicherer und nachhaltigerzu gestalten. Mit Niederlassungen in über 100 Ländern setzen sich dieDNV GL-Fachkräfte für ihre in der Schifffahrts-, der Öl- undGasindustrie, dem Energiesektor, der Erneuerbare-Energien-Branche undanderen Bereichen tätigen Kunden ein, um die Welt sicherer,intelligenter und grüner werden zu lassen.Informationen zu VeChainSeit Juni 2015 verfolgt VeChain das Ziel, Blockchain-Technologiendurch die Bereitstellung einer umfangreichen Leitungsstruktur, einemwiderstandsfähigen Wirtschaftsmodell und IoT-Integration mit derrealen Welt zu verbinden. VeChain gilt als Wegbereiter fürReal-World-Anwendungen mit öffentlichen Blockchain-Technologien. DasUnternehmen, dessen Haupsitz sich in Shanghai befindet, verfügtmomentan über fünf über den Globus verteilte Satellitenbüros.Weitere Informationen finden Sie unter www.vechain.org. Alternativkönnen Sie uns über press@vechain.com kontaktieren.Video - https://www.youtube.com/watch?v=zVWPYT0RU0sFoto - https://mma.prnewswire.com/media/739464/BYD_and_VeChain.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/738233/Vechain_Logo.jpgOriginal-Content von: VeChain, übermittelt durch news aktuell