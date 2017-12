BYD: Das geht ja mal gut los!

Liebe Leser,

BYD hat zum Ende der vergangenen Woche ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Die Aktie konnte sich im laufenden Trend eine neue Ausgangsposition verschaffen, die nach Meinung kurzfristig orientierter Chartanalysten in den kommenden Handelssitzungen durchaus noch einmal eine Wende einleiten könnte. Im Einzelnen: Die Aktie legte numerisch zwar nur minimal zu. Sie erreichte allerdings zumindest die wichtige runde Marke von 7 Euro wieder. Übergeordnet befindet sich der Wert in einem charttechnischen, mutmaßlich nachhaltigen Abwärtstrend. Dies ist noch kein schlechtes Zeichen, da der Wert bezogen auf die vergangenen Monate sogar zugelegt hat. Der Abwärtstrend zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass es seit Anfang Oktober langsam, aber Stück für Stück nach unten geht. Die Werte sind bei 7 Euro allerdings nicht massiv gestützt, sondern könnten bei einem erneuten Rücksetzer in einem freien Fall sogar Richtung der ersten größeren Haltezone bei 5,80 Euro abrutschen. Insofern war die Rückeroberung von 7 Euro ein zwar kleiner, aber immerhin möglicherweise wichtiger Schritt. Dies bestätigt sich auch an diesem Mittwoch, an dem die Aktie mit mehr als 4 % in die kurze, finale Handelswoche des Jahres startet.

Ohnehin hat die Aktie in den vergangenen beiden Wochen mit insgesamt -3 % einen geringeren Abschlag als in der Zeit zuvor hinnehmen müssen. Offenbar sind die Verkaufskräfte schwächer geworden. Das Rekordhoch bei 8,95 Euro vom 6. Oktober 2017 ist dennoch sehr weit entfernt. Wirtschaftlich wichtige oder entscheidende Nachrichten sind indes nicht erzeugt worden. Bankanalysten halten sich mit Einschätzungen zu BYD weiterhin zurück.

Technische Analysten: Das gilt es zu beachten!

Formal sind die Kurse nach Meinung technischer Analysten noch im Aufwärtstrend. Dennoch: 15 % Abstand zur 200-Tage-Linie, die bei 6,19 Euro verläuft, sind deutlich weniger als das Polster zuvor. In den kürzerfristigen Phasen sind die Trendpfeile bereits abwärts gedreht worden. Dies sind möglicherweise erste Verkaufssignale!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.