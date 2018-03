BYD: Ein ganz wichtiges Signal!

Liebe Leser,

BYD ist am Dienstag wieder etwas stärker geworden. Die erwarteten Kursgewinne treten nun ein. Chartanalysten sind allerdings der Meinung, die Aktie könne in den kommenden Wochen sogar Kursgewinne von mehr als 1,30 Euro schaffen. Dies sind annähernd 20 % – insofern lohnt sich der Blick nach dem Dienstagshandel. Konkret: Die Aktie ist nach Meinung der Chartanalysten in einem Aufwärtstrend. Dabei ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.