BYD freut sich über Zusammenarbeit mit Argentinien!

über gute Nachrichten konnten sich letzte Woche die Anleger von BYD freuen. Gab es doch Nachrichten darüber, dass 50 Busse nach Argentinien geliefert werden sollen. Wird daraus eine langfristige Zusammenarbeit erwachsen?

Neuer Auftrag aus Argentinien! Erst kürzlich gab BYD bekannt, den Zuschlag für einen Auftrag über 50 Elektrobusse in Argentinien erhalten zu haben. Die dortigen Behörden hatten zuvor eine offizielle Empfehlung für die Busse der Chinesen ausgesprochen.

Der Auftragsumfang! Im Rahmen des Auftrages sollen 50 Busse nach Argentinien geliefert werden, das Gesamtauftragsvolumen beläuft sich dabei auf fast 33 Millionen Euro. Zwar steht eine Bestätigung aus Argentinien noch aus, doch BYD rechnet in den nächsten Wochen damit.

Die Auftragsmission! Bei dem Pilotprojekt möchte man in Argentinien vor allem die Bevölkerung von der Elektrotechnologie begeistern. Gelingt dies, so würde einer langfristigen Zusammenarbeit sicher nichts mehr im Wege stehen. Sogar neue Produktionstätten in Südamerika sind bereits geplant.

Wird BYD die Argentinier überzeugen können? Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

