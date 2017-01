BYD expandiert!

Liebe Leser,

BYD – der chinesische Produzent für Elektro-Autos – setzt verstärkt auf Elektro-Busse. Zudem expandiert BYD regional, zuletzt nach Südamerika. Konkret: Diese Woche teilte BYD mit, dass man vom argentinischen Umweltministerium als möglicher Lieferant von Elektro-Bussen empfohlen worden ist. Das argentinische Ministerium möchte in diversen Städten E-Busse einführen und schrieb das entsprechend aus. Für die laut Plan 12 Meter langen E-Busse gab es laut BYD fünf Bewerber, und BYD hat nun die Empfehlung erhalten.

In 240 Städten soll es E-Fahrzeuge von BYD geben

Hier sieht es so aus, als ob sich die jahrelange Vorarbeit von BYD nun auszahlen könnte. Denn bereits im November 2011 hat BYD eigenen Angaben zufolge einem argentinischen Ministerium ein „Memorandum of Understanding“ unterzeichnet. Im Mai 2016 reisten dann hochrangige Manager von BYD nach Argentinien, um dort den argentinischen Präsidenten sowie den Umweltminister zu treffen. Das könnte sich nun in Aufträgen für die Elektro-Busse wiederspiegeln. Und warum auch nicht? Wenn es eine win-win-win-Situation für alle Beteiligten ist (inklusive Umwelt und Stadtbevölkerung, da Abgase sinken könnten), dann ist das doch erfreulich. BYD verweist dafür, dass bisher in weltweit rund 240 Städten Elektro-Fahrzeuge von BYD fahren.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse