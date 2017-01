BYD bereitet MARKTSTART in den USA vor!

Liebe Leser,

auf dem chinesischen Heimatmarkt ist BYD bereits äußerst erfolgreich. In letzter Zeit mehren sich die Anzeichen, dass jetzt auch der Westen mehr in den Fokus rücken soll. Ein Sprecher des Unternehmens gab dazu jetzt sogar einen groben Zeitrahmen vor. Demnach soll der Marktstart in den USA in den nächsten zwei bis drei Jahren erfolgen. Bisher verkauft BYD auf dem dortigen Markt lediglich eine geringe Anzahl an Busen. Schon einmal war der Verkauf von Elektrofahrzeugen für das Jahr 2010 geplant. Der Markteintritt in die USA sei laut BYD aber ein komplizierter Prozess, weshalb es zu Verzögerungen gekommen sei.

Auch bei den aktuellen Plänen lässt BYD vieles offen. Nach offiziellen Angaben könnte der Zeitraum durchaus noch angepasst werden, die aktuellen Planungen umfassen lediglich ein grobes Zeitfenster. Verschiebungen mussten auch Konkurrenten aus China schon hinnehmen. So zeigte GAC Motor, eine Tochter der Guangzhou Automobile Group, auf der Detroit Auto Show drei Fahrzeuge für den US-Markt. Ursprünglich sollten diese in diesem Jahr an den Start gehen, jetzt wurde der Termin aber auf 2019 verschoben. Es gab zu der Verschiebung keinerlei Kommentar. BYD hat jetzt immer noch die Chance, als erster chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen in den wichtigen US-Markt einzusteigen.

