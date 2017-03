BYD nach den Zahlen: Was sind nun die entscheidenden Marken?

Lieber Leser,

wir haben vor kurzem im Rahmen mehrere Berichte die BYD Aktie analysiert. Dabei haben wir festgestellt, dass das Problem des Unternehmens weniger sein generelles Wachstumspotential und die Bewertung sind, sondern die negativen Aussichten auf restriktive Maßnahmen der chinesischen Regierung in puncto Subventionen im Bereich der regenerativen Energien. Auf längerfristiger Basis könnte das zwar für BYD von Vorteil sein, da kleine Konkurrenten so vom Markt verschwinden. Kurz- bis mittelfristig dürften diese Maßnahmen jedoch das Potential begrenzen.

Aussichten für das erste Halbjahr nach unten revidiert

Die endgültigen Zahlen im Jahresgeschäftsbericht deuten eine gute Entwicklung in 2016 an. Jedoch bewahrheitet sich so langsam unsere Annahme, die wir oben getroffen haben. Das Unternehmen erwartet für das erste Quartal 2017 bereits einen Rückgang beim Periodenüberschuss. Der Rückgang soll zwischen -23 % und -35 % betragen. Die Aktie brach daraufhin ein und bewegt sich nun nahe einer relevanten Unterstützungslinie und unterschreitet damit den 100-Wochendurchschnitt. Die Unterstützungslinie verläuft bei 5,00 Euro je Aktie. Sollte der Preisbereich unterschritten werden, bietet noch der 200-Wochendurchschnitt im Bereich bei 4,50 Euro je Aktie eine relevante Unterstützung.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.