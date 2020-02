BYD: Wilde Sprünge im Corona-Fieber!

Die Kursbewegungen bei der BYD-Aktie sind in diesen Tagen von wilden Sprüngen gekennzeichnet. Noch in der Vorwoche schien es so, als sei eine bullische Flagge durch einen dynamischen Anstieg bis auf 6,40 Euro beendet worden. Nach dem Hoch vom Donnerstag setzten aber umgehend Verkäufe ein.

Sie gipfelten am Montag in einem crashartigen Abverkauf. Er ließ die BYD-Aktie im Tief bis ...



