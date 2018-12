BYD: Wie steht es um die Aktie?

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Dr. Bernd Heim, wie es bei BYD derzeit aussieht. Hier sein Fazit:

Der Stand! Nachdem die BYD-Aktie bis in den Sommer hinein in einem intakten Abwärtstrend bis auf weniger also 4,50 Euro zurückfiel, konnte nun ein neuer mittelfristiger Aufwärtstrend etabliert werden. Die Entwicklung! Der Aufwärtstrend wurde im September und Oktober mehrere Male getestet und verteidigt und derzeit liegt der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.