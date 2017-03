BYD: Wie sieht eine faire Bewertung der Aktie derzeit aus?

Lieber Leser,

der chinesische Tesla-Konkurrent hat im Februar bereits die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass der Umsatz möglicherweise um ca. 29,95 % gesteigert werden könnte gegenüber dem Vorjahr. Der operative Gewinn soll um mehr als 80 % gesteigert werden, wodurch sich der Jahresüberschuss um mehr als 70 % erhöht. Das Ergebnis je Aktie würde sich damit auf 1,87 US-Dollar belaufen. Ausgehend von diesem Zahlen schauen wir uns die Bewertungskennzahlen für die Aktie an.

Historisches KGV

Das aktuelle KGV der BYD-Aktie beträgt 22,81. Das sieht auf den ersten Blick nach einer leichten Überbewertung aus. Schauen wir in die Historie, so beträgt das historische Median-KGV derzeit 120,77. Damit wird BYD im Vergleich zu den Gewinnen der letzten zehn Jahre mit einem deutlichen Abschlag gehandelt, was eher als positiv zu bewerten wäre. Schauen wir auf das aktuelle Industrie-KGV an, so beträgt der Median dort 17,81. Damit scheint die Aktie im Vergleich zu den Peers doch leicht überbewertet zu sein.

EV/EBIDTA drückt die faire Bewertung besser aus

Die Unterschiede zwischen dem historischen und dem derzeitigen KGV erscheinen jedoch recht groß. Die Zahlen sind daher weniger repräsentativ. Mit dem Multiplikator EV/EBITDA können wir in solch einem Fall einen besseren Überblick über die faire Bewertung einer Aktie bekommen. Das aktuelle EV/EBITDA von BYD beträgt 13,9 gegenüber dem historischen EV/EBITDA von 39,7. Die Überbewertung wurde in den vergangenen Jahren also auch hier abgebaut. Der Industrie-Median beträgt beim EV/EBITDA 9,26.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.