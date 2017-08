BYD: Wie sehen die Zahlen aus?

Kommentar von Peter Niedermeyer

Liebe Leser,

BYD hat inzwischen die Zahlen für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. Besonders gut sahen die nicht aus. Hier die Eckdaten: Der Umsatz stagnierte mehr oder weniger (+0,16% auf 43,817 Mrd. Renminbi). Der Gewinn sank allerdings deutlich. Auf der Ebene „Gewinn pro Aktie“ wurden 0,59 Renminbi erreicht – das war ein herber Rückgang von 32,18% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert. Das Management selbst äußerte sich in den Geschäftszahlen zwar zuversichtlich, aber gleichzeitig etwas zurückrudernd. Konkret:

BYD: Herber Rückgang beim Gewinn pro Aktie

So hieß es sinngemäß, dass nach Jahren starken Wachstums nun eine neue Phase langsameren Wachstums erreicht sei. Der Wettbewerb intensiviere sich (deshalb wohl die deutlich gesunkenen Gewinne, was auf niedrigere Margen schließen lässt). Ich finde es recht gut, dass BYD auch auf Elektro-Busse setzt – damit könnte das Unternehmen in diverse Metropolen gerade auch in den Emerging Markets punkten (ein Beitrag zur Verringerung der Abgasbelastung in Millionen-Metropolen). Aufgrund der eigentlich guten Aussichten kam der Kurs wahrscheinlich trotz der enttäuschenden Zahlen nicht stärker „unter die Räder“. Obwohl vielleicht gerade das möglicherweise Schnäppchenjägern auf den Plan gerufen hätte.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.