BYD: Die Wette auf die Zukunft!

vor einigen Tagen haben wir unsere BYD-Analyse, die wir vor einigen Monaten verfasst haben, rausgeholt und geprüft, ob sie weitestgehend eingetroffen ist. Sicher, das Jahr ist noch nicht vorbei. Doch die Schwäche der Aktie, die sich in den letzten drei Monaten entwickelt hat, bestätigt unsere Analyse. Die kurz- bis mittelfristige Entwicklung der Aktie hängt derzeit an der erneut schwächelnden Konjunktur in China sowie dem Zurückfahren von Subventionen in vielen erdenklichen Bereichen, so auch dem Energiebereich.

Chinas Regierung hat in den letzten Jahren Subventionen auf kleine Elektroautomobile genehmigt, die aber bis 2018 auslaufen sollen. Da später hohe staatliche Investitionspakete für die Ankurbelung der Wirtschaft geplant sind, werden viele der zuletzt beschlossenen Stimulierungsmaßnahmen derzeit zurückgefahren. Als Nebeneffekt erhofft man sich dadurch eine Konsolidierung in den jeweiligen Bereichen. Heisst: Der jeweilige Markt wird von einigen wenigen und größten Unternehmen versorgt. BYD wird da mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz vorne mitspielen und von der Konsolidierung profitieren.

Das ist auch der Grund, warum wir mittel- bis langfristig ebenfalls zuversichtlich für die BYD-Aktie sind. Folgend noch einige andere Faktoren, die dazu beitragen könnten, dass Chinas Automobilmarkt, also auch BYD, in der Zukunft immer wettbewerbsfähiger werden können:

Die Automobilindustrie in den entwickelten Ländern hat die E-Mobilität quasi verschlafen. Das verschafft BYD einen Wettbewerbsvorteil auf dem größten Absatzmarkt der Welt. Laut den geplanten Maßnahmen sollen ab 2020 in China alle neugebauten Fahrzeuge mit erneuerbaren Energien angetrieben werden. Im Jahr 2020 sollen bereits 2 Mio. solcher Fahrzeuge verkauft werden Ab 2025 soll jedes Jahr bereits eine Mindestanzahl von 7 Mio. Fahrzeugen jährlich verkauft werden Die Energiedichte von Batterien soll sich bis 2020 verdoppeln, der Preis zusätzlich verringern.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.