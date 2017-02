BYD – Wer lädt jetzt den Akku auf?

Die BYD Co Ltd ist ein 1995 gegründetes chinesisches Unternehmen, tätig in der Herstellung von Batterien. Das Unternehmen fokussiert sich dabei auf die Elektromobilität, Handy-Bauteile und Umwelttechnik. Bei einem Aktienkurs von 5,13 EUR kommt der Konzern auf eine Marktkapitalisierung von 16 587,4 Millionen EUR.

Die BYD Co Ltd erzielte im abgelaufenen 3. Quartal 2016 ein Umsatzwachstum von +12,91 % auf 3828,9 Millionen EUR. Gleichzeitig stieg der Gewinn um +1050 % auf 2,77 EUR je Aktie. Die Zahlen kamen an der Börse nicht gut an, denn der Aktienkurs fiel innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung um -12,74%.

Die BYD-Aktie befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend, das Jahreshoch befindet sich bei 6,57 Euro. In den letzten Wochen fiel die Aktie leicht ab.

Fazit: Eine Fortsetzung des Abwärtstrends ist eher unwahrscheinlich. Die Aktie könnte auf Sicht von 3 bis 6 Monaten durchaus um +10 % bis auf 5,643 EUR steigen. In den letzten Monaten konnten große Deals abgewickelt werden. Insofern blicken die Chinesen einer stabilen Zukunft entgegen.

Ein Gastbeitrag von Clemens van Baaijen.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse