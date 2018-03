BYD: Welch ein starkes Zeichen!

Liebe Leser,

BYD schloss sich am Montag dem schwachen Markt an und gab etwas nach. Dennoch räumen Chartanalysten dem Wert immer noch die Chance auf Kursgewinne in Höhe von etwa 1,50 Euro ein. Dies sind auf Basis der aktuellen Notierungen mehr als 20 %. Insofern lohnt sich der nähere Blick, zumal es an diesem Dienstag schon wieder nach oben ging. Der Wert ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.