BYD: Welch ein Kurssprung!

BYD hat am Mittwoch einen satten Satz nach oben gemacht. Nun habe die Aktie wieder tolle Chance, meinen Analysten mit Blick auf das Chartbild. Hiernach wird es möglich sein, neue Allzeithochs zu generieren, die wiederum ein Plus von über 20 %, vielleicht sogar 25 % bedeuten könnten. Schnelligkeit ist gefragt, so die Meinung der Chartanalysten. Im Einzelnen: Der Wert legte um fast 4 % zu. Dabei hat die Aktie ein Niveau von 7,65 Euro erreicht und den übergeordneten Trend schon fast wieder bestätigt. Die Aktie ist in einem Aufwärtstrend, der zuletzt allerdings auf den Prüfstand gestellt worden war. Konkret: Ausgehend vom bisherigen Allzeithoch bei 8,95 Euro, erreicht am 6. Oktober 2017, hat die Aktie fast 20 % verloren. Dabei hat der Wert immerhin die Untergrenze bei 7 Euro getestet und als stabil vorgefunden. Dies löste einen erneuten Aufschwung nach oben aus, bei dem es jetzt um die Rückeroberung des Hausse-Modus geht. Die Aktie hat innerhalb einer Woche immerhin 5,2 % aufgesattelt. Damit sind auch die Performancewerte aus zwei Wochen wieder ins Positive gedreht worden. Das Monatsminus verringerte sich auf nur noch 1 %. Jetzt sieht es plötzlich wieder gut aus.

Zunächst müssten 8 Euro als Obergrenze zurückerobert werden. Dann ginge es bereits in Richtung des Allzeithochs. Darüber wären sogar Kursgewinne bis auf 10 Euro möglich. Dabei gibt es keine neuen wirtschaftlichen Nachrichten, die wichtig wären. Dementsprechend halten sich auch Bankanalysten mit ihren Einschätzungen zurück.

Technische Analysten: Klarer Trend

Technische Analysten sehen noch immer einen klaren Hausse-Modus. Gut 17 % Abstand zur 200-Tage-Linie, die bei 6,22 Euro verläuft, sind eindeutig. Die Aktie ist im Aufwärtsmarsch und kann als Kaufkandidat angesehen und identifiziert werden. Erst bei Rücksetzern auf weniger als 6,50 Euro sollten Investoren und Analysten etwas vorsichtiger werden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.