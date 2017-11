BYD: Weiter spannend!

Liebe Leser,

bei der BYD-Aktie hatten zuletzt wahrscheinlich einige Aktionäre gezittert, als es vom bisherigen Jahreshoch bei rund 9 Euro eine spürbare Korrektur gab, die den Kurs bis auf rund 7,36 Euro drückte. Würde die Aktie noch weiter fallen, etwa bis auf das im September gesehene Niveau bei rund 7 Euro glatt? Diese Marke wäre eine gewisse charttechnische Unterstützung gewesen. Doch diese Marke wurde (bisher?) gar nicht getestet, denn der Kurs der Aktie drehte schon von rund 7,36 Euro aus wieder gen Norden. Dazu beigetragen haben könnte auch die Prognose für das vierte Quartal, die das BYD-Management gegeben hatte.

BYD: Gute Prognose für das vierte Quartal

Denn die Zahlen für die ersten neun Monate 2017 waren eher enttäuschend. Wer mag schon einen Rückgang des Nettogewinns um knapp 24% auf ca. 1,07 Mrd. Renminbi? Genau das war nämlich hier der Fall. Und ohne die Berücksichtigung außerordentlicher Effekte lag das Minus sogar bei 38,9%. So weit, so eher schlecht. Doch wie gesagt – das Management zeigte sich im Hinblick auf das vierte Quartal zuversichtlich. Da sollen die Verkäufe von Elektro-Autos schnell wachsen. Also steigende Umsätze – doch was wird mit dem Gewinn sein?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.