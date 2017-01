BYD: Was passiert hier gerade?

Lieber Leser,

die Aktie des chinesischen Elektroautobauers BYD hat sich in den letzten Wochen und Monaten deutlich abgekühlt. Von Mitte Februar bis Ende September konnten noch Kursgewinne von mehr als 70 Prozent verbucht werden, doch seit Ende Oktober hat das Papier mit Kursverlusten zu kämpfen. Seither ging es um gut 17 in den Keller. Was ist los beim Langzeitinvestment von Star-Investor Warren Buffett? Möglicherweise befürchten die Anleger einen Nachfragerückgang im laufenden Jahr, da die chinesische Regierung die Steuersubventionen für Elektrofahrzeuge zurückfährt.

BYD goes global

Inwieweit sich dies auf die Geschäfte auswirken wird, muss sich erst noch zeigen. In den vergangenen Jahren ist BYD stark gewachsen und konnte die weltweite Absatzführerschaft von Konkurrenten wie Nissan und Tesla übernehmen. Der Schwerpunkt, vor allem was das internationale Geschäft anbelangt, liegt dabei auf Elektrobussen. Im vergangenen Jahr konnten Aufträge zur Lieferung von E-Bussen in London, Sydney und Paris eingeheimst werden. Nun kann sich der Konzern auch berechtigte Hoffnungen auf baldige Aufträge aus Argentinien machen. Das südamerikanische Land möchte in mehreren Städten E-Busse einführen und hat dies entsprechend ausgeschrieben. Wie BYD mitteilte, wurde das chinesische Unternehmen vom dortigen Umweltministerium empfohlen und dürfte sich demzufolge wohl gegen seine Mitbewerber durchsetzen. Hierbei dürfte sich auch bezahlt machen, dass bereits Ende 2011 ein sogenanntes „Memorandum of Understanding“ vor einem argentinischen Ministerium unterzeichnet wurde. Zudem kam es im vergangenen Jahr zu Treffen zwischen hochrangigen BYD-Managern und dem argentinischen Präsidenten sowie Vertretern des Umweltministeriums.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse